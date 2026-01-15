« Tu ne me voleras pas ma fille ! » : votre téléfilm ce 15 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)



« Tu ne me voleras pas ma fille ! » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 15 janvier 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Tu ne me voleras pas ma fille ! ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Tu ne me voleras pas ma fille ! » : l’histoire, le casting

Après avoir vécu un traumatisme difficile et une rupture, Mary peine à concilier les exigences de son nouveau travail aux horaires lourds avec son rôle de mère. Elle confie alors sa fille Daphné à Ève, sa voisine récemment installée, pour la garder après l’école. Peu à peu, des événements troublants surviennent : une vitre fracassée par un projectile, un dossier professionnel crucial mystérieusement supprimé, puis un signalement inquiétant aux services sociaux. Mary soupçonne d’abord James, son ex-mari, qui multiplie les pressions pour revoir leur fille. Mais lorsque Daphné disparaît, ils réalisent qu’elle a été enlevée et unissent leurs forces pour la retrouver.



Avec : Shiva Negar (Mary), Kimberly-Sue Murray (Eve), Bianca Sas (Daphne), Johnathan Sousa (James)

Et à 16h, « Traquée par mon mari » (rediffusion)

Une mère prend la fuite avec ses enfants afin d’échapper à un mari violent, procureur de la République. Pour les retrouver, celui-ci n’hésite pas à déclencher une alerte Amber.

Avec : Sunny Mabrey (Erin), Jason Wiles (Darren), Grace Van Dien (Amy), Rick Overton (Tulsa Ted), Ron Roggé (Lou)