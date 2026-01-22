

Ça commence aujourd’hui du 22 janvier 2026, le sommaire – Ce jeudi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 22 janvier 2026 à 13h55 « Secrets de famille : ils ont enquêté ensemble » (inédit)

Cet après-midi, « Ça commence aujourd’hui » propose un numéro inédit bouleversant sur France 2. Faustine Bollaert reçoit des invités qui ont décidé de lever le voile sur de lourds secrets de famille en menant l’enquête ensemble. Mensonges enfouis, non-dits transmis de génération en génération, vérités longtemps dissimulées… À deux ou en famille, ils ont choisi d’affronter le passé pour comprendre leur histoire et tenter de se reconstruire. Des témoignages forts et émouvants, où la quête de vérité a parfois tout changé.

Et à 15h : « 18 ans pour toujours… » (rediffusion)

Erwan, Kenny et Yoann avaient tout juste 18 ans, ou s’apprêtaient à les avoir, quand un accident est venu tout briser, bien trop tôt. Si vous n’avez pas le temps d’écouter l’émission en intégralité, nous vous proposons également de découvrir chaque histoire séparément : des récits forts et poignants, d’une durée comprise en général entre 15 et 25 minutes.



Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.