Les 12 coups de midi du 22 janvier : Cyprien ne décroche toujours pas l’étoile mystérieuse

Les 12 coups de midi du 22 janvier 2026, 124ème victoire de Cyprien – Déjà deux jours que l’étoile mystérieuse est entièrement dévoilée dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Mais avec la nouvelle règle, Cyprien voit désormais son destin entre les mains de son adversaire au Coup Fatal. Et aujourd’hui, il n’était encore pas brillant et Cyprien n’a remporté que 300 euros à partager.











Les 12 coups de midi du 22 janvier, l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée

Cyprien n’a donc encore pas pu tenter sa chance pour l’étoile mystérieuse alors que sa cagnotte monte au total de 544.134 euros de gains et cadeaux. Cyprien semble avoir reconnu Raphaël Quenard, qui est apparu sur cette étoile.

Explications des indices : l’erlenmeyer ferait référence à son diplôme de l’École nationale supérieure de chimie de Paris, le couteau de boucher à son rôle dans la saison 3 de « Family Business », l’avion à son passage par l’école des Pupilles de l’air, le parfum à son film « Cash », le désert à son livre « Clamser à Tataouine », l’âne blanc au film « I Love Peru », et le chien pour le film « Chien de la casse ».

Noms déjà proposés pour cette étoile : Johnny Hallyday, Zendaya, Harrison Ford, Johnny Depp, Robert Pattinson



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 22 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+