« La ville du mensonge » : votre téléfilm ce 22 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)

« La ville du mensonge » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 22 janvier 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « La ville du mensonge ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« La ville du mensonge » : l’histoire, le casting

Sur la route de l’université, Sarah et sa fille Ruby tombent en panne. Confiée quelques instants à une inconnue, Ruby disparaît sans laisser de trace, tandis que cette femme affirme ne jamais l’avoir vue. Rapidement, les soupçons de la police se tournent vers Sarah. Jane, qui prétend d’abord vouloir l’aider, dévoile peu à peu ses véritables intentions : se venger de Sarah, qu’elle accuse de lui avoir « volé » son frère Michael, et reprendre Ruby afin de reconstituer la famille qu’elle estime avoir perdue.



Avec : Alicia Blasingame (Sara), Chelsea Rose Cook (Jane), Joesy De Palo (Ruby), Holly Anspaugh (Allie)

Et à 16h, « Hantée par mon mari » (rediffusion)

Après la mort de son mari Billy dans l’incendie qui a ravagé leur maison, Jules tente peu à peu de se reconstruire et de reprendre une vie normale. Mais bientôt, une série d’événements troublants la pousse à croire que Billy n’a peut-être jamais vraiment disparu.

Avec : Tamala Jones (Jules Baker), Brian White (Billy), Tisha Campbell (La détective Charice Walker), Lamon Archey (Paul Jones)