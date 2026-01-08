Danse avec les Stars 2026 : Marcus rejoint le casting de la nouvelle saison sur TF1



TF1 continue de dévoiler les surprises de la prochaine saison de « Danse avec les Stars ». Alors que l’émission fera son grand retour le vendredi 23 janvier sur TF1, un nouveau nom vient s’ajouter au casting : Marcus, créateur de contenus suivi par une large communauté sur les réseaux sociaux et déjà vu dans la dernière saison des « Traîtres » sur M6.











Marcus, nouveau visage de Danse avec les Stars

Créateur de contenus apprécié pour son naturel et son énergie communicative, Marcus séduit un public large et diversifié. Passionné de mode, il débute sur les réseaux sociaux où il impose rapidement un univers affirmé et reconnaissable.

Il se fait notamment remarquer grâce à son émission « Le Trajet », un concept original diffusé sur ses plateformes, dans lequel il interviewe des personnalités à bord d’une voiture. Un format qui mise sur l’humour, la spontanéité et la proximité, permettant des échanges authentiques avec ses invités.

Très actif sur TikTok et Instagram, Marcus a su fédérer une communauté solide. Sa notoriété grandissante l’amène également à participer à des événements prestigieux à l’international, renforçant son ancrage dans les univers de la mode et du digital. Une personnalité qui promet d’apporter fraîcheur et modernité sur le parquet de Danse avec les Stars.



Un casting 2026 toujours plus prestigieux

L’arrivée de Marcus est une surprise puisque l’on pensait le casting de « Danse avec les Stars » 2026 complet. Cette saison, les téléspectateurs retrouveront :

🏊‍♀️ Laure Manaudou, championne olympique

🎤 Julien Lieb, chanteur

🎩 Stéphane Bern, animateur

👑 Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025

🎬 Ian Ziering, acteur

🎶 Emma, chanteuse issue de la Star Academy 2024

📺 Juju Fitcats, youtubeuse et animatrice

🎭 Philippe Lellouche, comédien

🎮 Maghla, streameuse la plus suivie de France

😂 Samuel Bambi, humoriste

🎼 Lucie Bernardoni, chanteuse, parolière et coach vocale

📱 Marcus, créateur de contenus

Un mélange de profils issus du sport, de la musique, des médias, du web et de la culture populaire, promettant une compétition intense et spectaculaire. Rendez-vous le vendredi 23 janvier 2026 en prime time sur TF1 pour une nouvelle saison placée sous le signe du show, de l’émotion et de la performance, avec un casting plus éclectique que jamais.