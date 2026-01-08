Un Si Grand Soleil Spoiler : Cécile confronte Claire ! (épisode du 12 janvier)

Par /

Publicité

Un si grand soleil spoiler épisode 1834 du 12 janvier 2026 – L’heure de la confrontation a sonné entre Cécile et Claire dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Alors que l’affaire Dembreville est terminée et que Claire s’apprête à passer devant le juge avec son père, elle avoue à Kira qu’elle risque jusqu’à 3 ans de prison et 45.000 euros d’amende.


Un Si Grand Soleil Spoiler : Cécile confronte Claire ! (épisode du 12 janvier)
Capture FTV


Publicité

De son côté, Cécile refuse de dîner avec Florent. Elle est distante et prétexte rentrer tard… Plus tard, elle confie à Margot qu’elle pense qu’il s’est passé quelque chose entre Florent et Claire.

En fin de journée, Cécile attend Claire à la sortie de l’hôpital pour la confronter ! Cécile veut savoir ce qui s’est passé entre elle et Florent. Claire décide de mentir pour protéger Florent, elle assure qu’il ne s’est rien passé et qu’il l’a juste soutenue. Elle lui assure qu’elle n’a aucune raison de s’inquiéter…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Laurine victorieuse, Manu sous le choc, les résumés jusqu’au 23 janvier 2026


Publicité

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici

A LIRE AUSSI
Un Si Grand Soleil du 8 janvier : Marsan passe à l’action, Janet furieuse (résumé épisode 1832 en avance)
Un Si Grand Soleil du 8 janvier : Marsan passe à l'action, Janet furieuse (résumé épisode 1831 en avance)
Un Si Grand Soleil Spoiler : Claire sauvée in-extremis, Marsan arrêté (épisode du 9 janvier)
Un Si Grand Soleil Spoiler : Claire sauvée in-extremis, Marsan arrêté (épisode du 9 janvier)
Un Si Grand Soleil du 7 janvier : Victor risque gros, Florent lâche Claire (résumé épisode 1830 en avance)
Un Si Grand Soleil du 7 janvier : Victor risque gros, Florent lâche Claire (résumé épisode 1830 en avance)
Un Si Grand Soleil Spoiler : Marsan surprend Claire et l’enlève ! (épisode du 8 janvier)
Un Si Grand Soleil Spoiler : Marsan surprend Claire et l'enlève ! (épisode du 8 janvier)


Publicité


Retour en haut