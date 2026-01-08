Un Si Grand Soleil Spoiler : Cécile confronte Claire ! (épisode du 12 janvier)



Un si grand soleil spoiler épisode 1834 du 12 janvier 2026 – L’heure de la confrontation a sonné entre Cécile et Claire dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Alors que l’affaire Dembreville est terminée et que Claire s’apprête à passer devant le juge avec son père, elle avoue à Kira qu’elle risque jusqu’à 3 ans de prison et 45.000 euros d’amende.











De son côté, Cécile refuse de dîner avec Florent. Elle est distante et prétexte rentrer tard… Plus tard, elle confie à Margot qu’elle pense qu’il s’est passé quelque chose entre Florent et Claire.

En fin de journée, Cécile attend Claire à la sortie de l’hôpital pour la confronter ! Cécile veut savoir ce qui s’est passé entre elle et Florent. Claire décide de mentir pour protéger Florent, elle assure qu’il ne s’est rien passé et qu’il l’a juste soutenue. Elle lui assure qu’elle n’a aucune raison de s’inquiéter…

