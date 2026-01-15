Demain Nous Appartient du 15 janvier : Basile dit tout, Raphaëlle s’en prend à Chloé (résumé + vidéo épisode 2119 en avance)



Demain nous appartient du 15 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2119 de DNA – Basile, le frère d’Erica, va tout dire à la police ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et il retrouve ensuite sa soeur tandis qu’à l’hôpital, Maud risque de perdre son bras.





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 15 janvier 2026 – résumé de l’épisode 2119

Au commissariat, Basile raconte à Karim et Sara qu’il a été agressé au gîte : aveuglé par une lampe frontale, frappé à la tête puis séquestré plusieurs jours. Son agresseur l’a finalement laissé pour mort, mais il a réussi à s’échapper avant d’être retrouvé par un agriculteur et hospitalisé. Basile n’a jamais vu ni entendu son agresseur, que la police soupçonne d’être le harceleur d’Erica. À la sortie, il retrouve sa sœur après plus de dix ans sans contact. Très émus, ils prennent un café au Spoon et, par sécurité, Basile accepte de s’installer chez Erica et Bart.

De son côté, Chloé doute de son geste après avoir manipulé l’épaule de Maud. Marianne lui annonce que Maud risque de perdre son bras, une artère ayant été endommagée. Elle prévient ensuite Raphaëlle, qui apprend que sa fille doit être opérée en urgence. À l’hôpital, l’attente est tendue. Chloé s’excuse, mais Raphaëlle lui reproche violemment la situation. Elle lui annonce qu’elle ne lui pardonnera jamais !



Aaron découvre qu’il a de nombreux matchs sur une appli de rencontres, mais son premier rendez-vous au Spoon tourne court car il ne parle que de lui. Déçu, il se confie à Victoire, qui lui conseille de mieux échanger avant de proposer un date.

Emilie parle sexualité à ses filles et leur donne des préservatifs avant le lycée. Là-bas, Bastien clarifie qu’il est célibataire, se rapproche d’Esmée et l’invite à boire un verre. Elle refuse pour ce soir mais accepte une prochaine fois, sous le regard curieux de Diane…

VIDÉO Demain nous appartient du 15 janvier 2026 – extrait de l’épisode

