Plus Belle La Vie du 15 janvier 2026 : Idriss a sauvé Martin, une taupe dans la police ? (résumé + extrait vidéo épisode 498 en avance)

« Plus belle la vie, encore plus belle » du 15 janvier 2026 – résumé de l’épisode 498

Luna se jette sur Martin, indemne, mais Idriss est grièvement touché et perd connaissance. Patrick le maintient éveillé tandis qu’Ariane met Martin et Luna à l’abri. Martin, bouleversé, comprend qu’il était la cible. Patrick tente de le rassurer et décide de placer Martin et Luna sous protection, isolés dans un hôtel sous une fausse identité.

Le lendemain, Idriss est hors de danger, la blessure est superficielle. Au commissariat, l’enquête avance : une moto carbonisée est retrouvée, une douille analysée. Les policiers pensent que Martin a vu quelque chose de crucial. Interrogé, il raconte sa fuite dans une camionnette et le meurtre de deux hommes par un troisième individu, dont il n’a jamais vu le visage.



Grâce à son témoignage, la police apprend que Ziad Slimani serait mort et enterré. Idriss revient au commissariat, sain et sauf. Pendant ce temps, Djawad, Aya et Zoé resserrent leurs liens familiaux.

À l’hôtel, Luna et Martin restent sous surveillance. Mais de nuit, Stanislas, chargé de leur protection, est neutralisé par un tazer. Luna aperçoit son corps depuis la fenêtre et décide de fuir avec Martin.

VIDÉO Plus belle la vie du 15 janvier 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

