Demain Nous Appartient du 22 janvier : Basile arrêté, il avoue tout ! (résumé + vidéo épisode 2124 en avance)

Demain nous appartient du 22 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2124 de DNA – Basile, le frère d’Erica, va être arrêté par la police ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et il va tout avouer !





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 22 janvier 2026 – résumé de l’épisode 2124

Basile affirme à Erica qu’il a tué Mathieu en légitime défense, mais doute d’être cru. Sa sœur l’encourage malgré tout à se rendre à la police.

Sur le chemin du lycée, Marceau repense aux aveux de son oncle et fait une crise d’angoisse. Il est conduit à l’infirmerie.

L’autopsie confirme que Mathieu est mort sur le coup, poignardé au cœur vers 18h. Karim retourne sur les lieux et recueille le témoignage d’un dog-sitter qui a entendu quelqu’un sonner avec insistance chez une voisine. Les analyses révèlent que l’ADN sur la sonnette est celui de Basile. Pendant ce temps là, Marceau se confie à à Bart, il espère que son oncle se dénoncera. Mais avant que Bart ne l’y pousse, Karim arrive pour arrêter Basile.



Au commissariat, Basile avoue : après avoir suivi Mathieu, une bagarre a éclaté et le coup de couteau est parti accidentellement. Il risque au moins sept ans de prison. Erica affirme qu’elle soutiendra toujours son frère. Elle propose à Marceau de rentrer chez eux, mais celui-ci suggère qu’ils vivent tous les trois ensemble avec Bart.

Adam annonce à Gloria vouloir vivre avec elle et avoir des enfants. Gloria doute qu’il mesure ses paroles et refuse de lui imposer un tel choix.. De son côté, Maud sort de l’hôpital, mais Raphaëlle reste distante avec Chloé. Diego ramène ensuite Maud chez lui et l’invite à dîner.

VIDÉO Demain nous appartient du 22 janvier 2026 – extrait de l’épisode

