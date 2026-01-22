Star Academy : où et à quelle heure voir Sarah de retour chez elle ce jeudi ?



Publicité





Après Léa mardi, c’est au tour de Sarah de retrouver les siens. Ce jeudi, la demi-finaliste de la Star Academy fera son retour chez elle, en région parisienne, pour une parenthèse très attendue par ses fans.











Publicité





La jeune artiste donne rendez-vous à son public cet après-midi à 16h30 à Bussy-Saint-Georges, à la salle Maurice Koehl, située Cours de la Rivière. Un moment de partage et de proximité qui permettra aux supporters de Sarah de la rencontrer, l’encourager et lui témoigner leur soutien avant une échéance capitale.

Car l’aventure est loin d’être terminée. Après cette escapade, Sarah retrouvera elle aussi le château de Dammarie-les-Lys afin de se concentrer sur la suite de la compétition. Samedi soir, elle affrontera Léa en demi-finale, avec une place en finale de la Star Academy en jeu.

Une journée riche en émotions pour Sarah, avant un prime décisif qui s’annonce particulièrement intense.



Publicité





Sondage demi-finale 1