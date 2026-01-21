Demain Nous Appartient spoiler : le mauvais pressentiment de Roxane face à... (vidéo épisode du 24 janvier)



Demain nous appartient spoiler – Sara va être agressée dans la rue en essayant de secourir une jeune femme dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et Sarah va sympathiser avec Vahina, la victime. A tel point qu’avec Roxane, elles vont décider de l’héberger !











Vahina, la jeune femme que Sara a sauvée alors qu’elle était agressée dans la rue, trouve refuge chez Sara et Roxane. Alors qu’elles apprennent peu à peu à se découvrir, Sara se découvre des points communs avec elle. Mais Roxane ne parvient pas à se défaire d’un pressentiment inquiétant…

Roxane est-elle jalouse ou a-t-elle de vraies raisons de s’inquiéter ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2126 du 24 janvier 2026 : Roxane méfiante face à Vahina

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.