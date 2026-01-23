Plus Belle La Vie du 23 janvier 2026 : Hubert avoue tout, une terrible agression (résumé + extrait vidéo épisode 504 en avance)



Plus belle la vie du 23 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 504 de PBLV – Hubert est arrêté et avoue tout cet après-midi dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Noémie et Vadim sont victimes d’une terrible agression…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 23 janvier 2026 – résumé de l’épisode 504

Au commissariat, Idriss apprend de Stanislas qu’Hubert Joseph a pris la fuite. Des barrages sont en place et Martin et Luna ont été mis sous protection, mais Idriss redoute qu’il leur échappe malgré tout. Pendant ce temps, Hubert vient voir Micha et le force, en menaçant sa famille, à le conduire en Italie. Il se cache à l’arrière d’une camionnette de chantier pour éviter l’arrestation. Sur la route, Micha s’arrête après avoir repéré une voiture de police. Idriss intervient avec ses collègues. Acculé, Hubert menace Idriss puis envisage de se suicider avant de lâcher son arme et se rendre.

En garde à vue, Hubert avoue avoir agi par peur d’être dénoncé par Nabil Slimani, sans exprimer de remords. Idriss espère qu’il sera condamné à perpétuité. Idriss craint un dossier fragile, jusqu’à ce qu’Ariane apporte le rapport balistique : la balle ayant tué Zyad Slimani provient bien de l’arme d’Hubert, renforçant l’enquête. Ariane et Idriss célèbrent la fin de l’enquête et proposent une sortie à Stanislas, qui décline. Au Pavillon des Fleurs, Martin annonce finalement qu’il reste à Marseille. Lucie et Luna sont ravies, et Lucie lui propose de l’aider à rattraper ses cours.



Noémie termine sa leçon de conduite. Vadim vient la chercher, puis Théo arrive et s’emporte en découvrant qu’elle fréquente la même auto-école que lui. Noémie le traite de parano, et le moniteur le remet à sa place… Plus tard, Théo attend Vadim devant le cabinet médical. Il le met en garde contre Noémie, l’accusant de lui avoir volé son sujet de thèse. Vadim le repousse, mais reste troublé. Plus tard, Vadim espionne le profil Instagram de Noémie. Babeth lui conseille de respecter son silence, mais il veut en savoir plus.

Plus tard, Noémie et Vadim se prêtent au jeu de la séance photos pour Blanche. Ils discutent des accusations de Théo, qu’elle réfute. En rentrant, ils sont agressés : Vadim est violemment frappé et Noémie aussi, avant que l’agresseur ne s’enfuie avec son sac !

VIDÉO Plus belle la vie du 23 janvier 2026 – extrait vidéo

