Demain Nous Appartient spoiler : Diego fait une annonce choc (vidéo épisode du 27 janvier)

Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Chloé n’est pas au bout de ses surprises dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, alors que la veille Marianne et Sébastien se sont violemment disputés sous ses yeux, c’est Diego qui va lui faire une annonce choc !











Chloé retrouve Judith et Diego. Elle découvre que Diego n’a pas l’air dans son assiette et lui demande ce qui ne va pas… Diego annonce alors qu’il a rompu avec Maud. Chloé est sous le choc, elle ne comprend pas…

Mais Diego explique que c’est à cause de l’embrouille entre Chloé et Raphaëlle. Maud a défendu Sébastien pour l’histoire avec Marianne et ça a enchainé sur Chloé… Diego dit ne pas pouvoir la laisser lui manquer de respect. Et Judith ajoute qu’ils doivent choisir leur camps.

Vraies embrouilles ou plan pour réconcilier Chloé et Raphaëlle ?



