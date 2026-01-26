Demain Nous Appartient du 26 janvier : que cache Vahina ? (résumé + vidéo épisode 2126 en avance)



Publicité





Demain nous appartient du 26 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2126 de DNA – Que cache Vahina dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ? Ce soir, la jeune femme attire les soupçons de Roxane, qui fait une découverte inquiétante…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 26 janvier 2026 – résumé de l’épisode 2126

Au réveil, Roxane et Sara découvrent que Vahina leur a préparé le petit-déjeuner. Touchées, elles la remercient et l’encouragent à porter plainte. Au commissariat, Vahina explique à Karim qu’un homme habillé de noir a tenté de lui voler son sac et l’a violemment poussée. Elle précise l’avoir vu trop brièvement pour le décrire. Roxane tente d’identifier l’agresseur grâce aux caméras de vidéosurveillance, sans succès. Karim doute du récit de Vahina, contrairement à Sara qui la croit sincère.

Pendant que Roxane et Sara sont absentes, Vahina reste seule chez elles. Elle feuillette un album photos et ignore un appel d’un numéro masqué… À leur retour, Roxane et Sara constatent que Vahina a fait le ménage et les lessives. Autour d’un thé sur la terrasse, elle se confie sur son passé : elle a quitté un père toxique à 18 ans, a abandonné ses études et enchaîné les petits boulots. Son dernier emploi à Montpellier s’est récemment arrêté.



Publicité





Le soir, Roxane s’interroge sur l’attitude de Vahina envers Sara et soupçonne des sentiments amoureux. Sara assure qu’elle n’est pas attirée par elle, même si elle éprouve beaucoup de compassion. Dans la nuit, Roxane surprend Vahina seule dans la cuisine et remarque des marques rouges sur son cou, ce qui l’inquiète.

De leur côté, Sébastien et Marianne rendent visite à Chloé et se disputent en prenant chacun le parti de leur fille. Sébastien se rend ensuite au cabinet pour en parler à Raphaëlle… Chloé, très remontée, refuse toute tentative de réconciliation. Maud confie ses inquiétudes à Diego et Judith, qui lui révèlent que la dispute des parents était une mise en scène pour aider leurs filles à se rapprocher…

Aaron consulte Soraya au sujet d’une relation tarifée et apprend que seul le client est répréhensible. Il décide alors de devenir escort sous le nom de Simon. Erica, quant à elle, annonce avoir obtenu un parloir avec son frère et elle fume en cachette. Marceau, Bart et Erica discutent de leur avenir et choisissent finalement de vivre ensemble chez Bart.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Roxane fouille les affaires de Vahina et découvre… (vidéo épisode du 28 janvier)

VIDÉO Demain nous appartient du 26 janvier 2026 – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.