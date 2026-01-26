Star Academy, les évaluations du 26 janvier : Ambre cartonne, Victor bâcle son impro, le résumé complet



Star Academy, les évaluations du 26 janvier 2026 – C’est ce lundi matin qu’avaient lieu les évaluations de la semaine 15 de la Star Academy 2025. Cette semaine, Ambre et Victor, qui s’affrontent sur la seconde demi-finale, passaient non pas devant les profs mais devant des professionnels : Matt Pokora pour le chant, Vincent Dedienne pour le théâtre, et Léo Walk pour la danse.











Matt Pokora avait donné une liste de 5 chansons au choix et Léo a imposé une chanson pour leur choré de danse. A la clé pour le coup de coeur de ces évaluations : choisir la chanson de l’une des battles de la demi-finale de samedi !

Ambre cartonne

C’est Ambre qui passe la première. Elle a choisi « God is a woman » d’Ariana Grande. C’est superbe, Matt a l’air bluffé et ils l’applaudissent. Place ensuite à la danse, Ambre avoue aimé la chanson (un titre de Niagara). Léo annonce qu’elle s’en sort vachement bien. On termine avec l’impro de théâtre. Elle tire un sujet au sort : « Vous tentez d’hypnotiser quelqu’un mais vous n’êtes pas hypnotiseur ». Elle a l’air ravie, elle prend un instant pour réfléchir et elle se lance. Dès le début, elle les fait rire ! C’est très drôle, ils ont l’air d’avoir apprécié.

Débrief de son éval par les pros : Matt annonce que vocalement il ne se faisait pas de soucis pour elle, il adore sa chaleur dans la voix dans les bas. Et il salue le fait qu’elle n’essaie pas de copier Ariana Grande, il a entendu Ambre, vocalement c’était un régal. Il lui conseille de plus lever les yeux. Pour la danse, Léo lui conseille de plus incarner ses mouvements, de prendre plus le temps. De son côté, Vincent l’a trouvée généreuse, il a aimé qu’elle ose des choses. Et il salue sa « décontraction pleine de caractère ».



Victor passe ensuite sur « Diego libre dans sa tête » de Johnny Hallyday. C’est parfois faux sur le début. Il enchaine sur la danse, c’est gracieux. Et on finit avec le théâtre, il tire au sort : « Vous devez expliquer au public d’un festival de cirque pourquoi vous ne pouvez pas faire votre numéro ce soir ». Aucune inspiration, il fait ça très vite en disant avoir rendez-vous chez le coiffeur et finit par un « mon dieu ».

Débrief de son éval par les profs : Vincent salue la difficulté de l’exercice, il a aimé sa force sur le chant. Matt le remercie pour sa lumière, il a vu sa version de « Diego ». Léo le félicite pour la danse, il trouve sa nonchalance naturelle très belle. Il lui conseille de mettre plus d’énergie.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : Ambre était clairement au dessus aujourd’hui. Elle a livré une prestation vocale parfaite et a été très drôle sur le théâtre. Victor a sorti des fausses notes et il s’est saboté sur le théâtre. C’est donc logiquement Ambre qui devrait avoir le coup de coeur.

