Plus Belle La Vie du 26 janvier 2026 : un corbeau balance Noémie à Patrick (résumé + extrait vidéo épisode 505 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 26 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 505 de PBLV – Patrick va recevoir un terrible mail venant d’un corbeau ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Ce dernier affirme que Noémie va détruire sa famille !…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 26 janvier 2026 – résumé de l’épisode 505

Vadim et Noémie ont passé la nuit ensemble. Au réveil, Noémie est obsédée par la disparition de son ordinateur, indispensable pour valider son année. Malgré les conseils de Vadim de laisser faire la police, elle cherche sur des sites de revente. Une dispute éclate à propos de l’absence de sauvegarde, puis Noémie s’excuse. Vadim remarque que sa plaie s’est rouverte et veut l’emmener au cabinet.

Sur la place, Vadim alerte Patrick : l’enquête n’avance pas et Noémie va mal, d’autant qu’elle a perdu son mémoire qui était dans son ordinateur. Patrick promet de faire le maximum. Au commissariat, Patrick met la pression sur Morgane pour prioriser l’affaire de Noémie après réception des images de la préfecture.



Publicité





Idriss et Morgane retrouvent le sac de Noémie dans une bouche d’égout : l’argent est là, mais l’ordinateur et l’enregistreur ont disparu. Idriss pense que c’est son contenu qui intéressait le voleur.

Patrick annonce à Noémie qu’ils ont retrouvé son sac, mais pas son ordinateur ni son enregistreur. Elle avoue n’avoir aucune sauvegarde. Patrick s’interroge sur son sujet de mémoire, elle nie tout caractère sensible. Le soir, Patrick confie à Babeth être affecté par la situation. Il reçoit ensuite un mail anonyme d’un certain « Morpheus » affirmant que Noémie cache quelque chose et va détruire sa famille.

Chez les Nebout/Boher, Martin vient chercher Lucie pour le collège. Jean-Paul est froid, malgré l’enthousiasme de Lucie, qui rappelle l’aide de Martin à la police. Plus tard, Jean-Paul confie à Léa son inquiétude concernant le rapprochement de Lucie et Martin. Léa le rassure et lui explique sa fille grandit.

Djawad et Ariane sortent de l’échographie : tout va bien. Djawad veut réfléchir à un prénom mais Ariane préfère attendre la naissance. Au Mistral, Djawad montre l’échographie à Aya, qui propose des prénoms, sans succès. A la maison, Ariane évoque le choix du prénom avec Zoé, puis est prise d’une contraction. Zoé appelle les secours.

Après le collège, Luna taquine Martin sur son statut de héros, mais ils sont convoqués au commissariat.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : l’enquête piétine, la dernière chance des Kepler, les résumés jusqu’au 13 février 2026

VIDÉO Plus belle la vie du 26 janvier 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.