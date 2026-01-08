Demain Nous Appartient spoiler : Basile à Sète ! Que prépare-t-il ? (vidéo épisode du 13 janvier)



Demain nous appartient spoiler – Basile, l’étrange hôte de Chloé et Raphaëlle, va débarquer à Sète dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Sur les quais, il fait la connaissance de Sylvain, qui flashe sur sa moto…











Mais Basile n’est pas venu en touriste à Sète… Il semble avoir un but bien précis et cherche… le lycée Georges Brassens !

Que vient faire Basile à Sète et pourquoi cherche-t-il le lycée ? Aurait-il un lien avec le harceleur d’Erica ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l'épisode 2117 du 13 janvier 2026 : Basile arrive à Sète

