Quotidien du 8 janvier 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 8 janvier 2026, les invités – Ce jeudi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 8 janvier 2026

🎬 Muriel Robin, Thaïs Vauquières, Ayumi Roux, Mikaël Mittelstadt, et Nordine Ganso pour le lancement de la saison 3 de la série « Master Crimes » ce soir sur TF1

🎭 Nordine Ganso pour le spectacle « Docteur Love 2″au Cirque d’hiver le 13 février



🎖️ L’Amiral Jean-Louis Vichot, ancien commandant des forces maritimes du Pacifique

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 8 janvier 2026 à 19h25 sur TMC.