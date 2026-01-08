Quotidien du 8 janvier 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Publicité
Quotidien du 8 janvier 2026, les invités – Ce jeudi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.
Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.
Quotidien : les invités du 8 janvier 2026
🎬 Muriel Robin, Thaïs Vauquières, Ayumi Roux, Mikaël Mittelstadt, et Nordine Ganso pour le lancement de la saison 3 de la série « Master Crimes » ce soir sur TF1
🎭 Nordine Ganso pour le spectacle « Docteur Love 2″au Cirque d’hiver le 13 février
🎖️ L’Amiral Jean-Louis Vichot, ancien commandant des forces maritimes du Pacifique
