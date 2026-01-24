Demain Nous Appartient spoilers : Vahina cache quelque chose, le secret de Fred découvert, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 26 au 30 janvier 2026)



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 26 au 30 janvier 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Vahina, qui entre dans la vie de Sara et Roxane et semble cacher quelque chose… Vahina ne fait que se rapprocher de Sara, elles sont plus complices que jamais. Roxane est méfiante, elle a un mauvais pressentiment concernant la jeune femme. Que cache-t-elle ?

Pendant ce temps là, Noor découvre le secret de Fred. Elle explique à Samuel qu’il a tous les symptômes de la bipolarité et elle en parle ensuite à Soraya, qui s’inquiète pour Victoire. Va-t-elle tout dire à sa meilleure amie ?

Quant à Erica et Marceau, ils s’installent chez Bart.



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 26 au 30 janvier 2026

Lundi 26 janvier 2026 (épisode 2126) : La présence de Vahina ne laisse personne indifférent. L’installation chez Bart s’officialise pour Marceau et Erica. Sébastien et Marianne défendent leurs filles coûte que coûte.

Mardi 27 janvier 2026 (épisodes 2127) : Vahina semble protéger quelqu’un. Erica est prise la main dans le sac. Raphaëlle et Chloé font enfin la paix.

Mercredi 28 janvier 2026 (épisode 2128) : Aaron est perturbé par sa double vie. Noor se pose des questions sur Fred. Adam est prêt à prendre son indépendance.

Jeudi 29 janvier 2026 (épisode 2129) : Les tensions entre Roxane et Sara s’intensifient. Violette se sent mise à l’écart. Gloria prend une décision pour son avenir.

Vendredi 30 janvier 2026 (épisode 2130) : Soraya s’inquiète pour la santé d’Aaron. Esmée ose enfin franchir le pas. Le comportement de Fred interroge de plus en plus.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 26 au 30 janvier 2026

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…