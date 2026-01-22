Envoyé Spécial du 22 janvier : quels reportages ce soir sur France 2 ? (sommaire)



Envoyé Spécial du 22 janvier 2026 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





Envoyé Spécial du 22 janvier 2026 : les reportages

Dealers : main basse sur la ville

Distribution de fournitures scolaires, cadeaux de Noël, aide pour les courses, animations pour enfants avec châteaux gonflables, barbe à papa ou sandwiches gratuits : dans certains quartiers, les dealers vont bien au-delà du trafic de drogue. En France, ces réseaux endossent parfois le rôle de services publics de substitution, attirant une population en difficulté par une aide concrète et immédiate. Ce contre-pouvoir interroge l’autorité des élus locaux : jusqu’où les maires peuvent-ils résister à ces « services sociaux parallèles » ? Peut-on encore parler d’autorité républicaine lorsque les habitants en viennent à dépendre des trafiquants pour leurs loisirs ou leur quotidien ? Envoyé Spécial a enquêté dans plusieurs villes, donnant la parole aux dealers, aux habitants et aux maires.

PV : le jackpot des mairies

À l’approche des élections municipales, le stationnement payant cristallise les tensions. Longtemps réservé aux grandes villes, il s’étend désormais à l’ensemble du territoire, y compris aux petites communes. Les maires mettent en avant la revitalisation des centres-villes, la lutte contre les voitures ventouses ou encore la promotion des mobilités douces, mais cette politique représente aussi une source de revenus colossale, dépassant aujourd’hui le milliard d’euros par an. Avec les contrôles automatisés, les sanctions deviennent quasi inévitables, poussant certains automobilistes à la fraude, comme à Paris où les abus de cartes handicapées se multiplient. La contestation gagne du terrain, de Brignoles à Strasbourg, et se traduit par un afflux massif de recours au tribunal du stationnement payant de Limoges, saturé avec des délais de traitement d’environ deux ans. La polémique s’étend également aux hôpitaux, où les parkings payants profitent aux grands groupes du secteur, suscitant l’indignation de syndicats et de parlementaires.



Encombrants : de l’or dans nos poubelles

Chaque année, 3,5 millions de tonnes d’encombrants sont jetées en France, représentant près de 10 % des déchets ménagers. Meubles, électroménager, ferraille ou bois s’entassent régulièrement sur les trottoirs, où ils peuvent être récupérés légalement avant le passage des services de collecte. Pour certains ménages, comme Sophie et son fils à Bougival, le tri est devenu une routine, tandis que d’autres y voient une opportunité financière. Avec la crise, de plus en plus de Français complètent leurs revenus en récupérant et revendant ces objets, à l’image de Bénédicte, qui écume les quartiers aisés des Hauts-de-Seine. Les plus structurés restent toutefois les ferrailleurs, souvent issus de la communauté rom, qui sillonnent les rues pour collecter des métaux précieux. Dans certains camps, comme à La Queue-en-Brie, cette activité constitue la principale source de subsistance, le cuivre pouvant rapporter jusqu’à plusieurs milliers d’euros la tonne.

Sous les prisons, la plage

Pour la première fois depuis près d’un an, Envoyé Spécial a pu pénétrer au cœur du CECOT, la prison ultra-sécurisée du Salvador, symbole de la guerre sans merci menée contre les gangs. Le reportage met en lumière le double visage du pays : une sécurité renforcée qui a favorisé l’essor du tourisme, et un régime d’exception aux conséquences humaines dramatiques. À travers des témoignages exclusifs de familles de détenus innocents et d’anciens prisonniers, l’enquête dévoile la réalité d’un pays affichant le taux d’incarcération le plus élevé au monde. Une immersion rare dans ce qui apparaît à la fois comme un modèle sécuritaire et un mirage aux lourds coûts humains.