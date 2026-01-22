« La fille dans les bois » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (22 janvier 2026)



« La fille dans les bois », c’est le téléfilm rediffusé ce soir sur France 3. Il s’agit d’une adaptation du roman éponyme de Patricia MacDonald paru chez Albin Michel en 2018.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne, mais également en avant-première puis replay sur France.TV.







« La fille dans les bois » : histoire, résumé

Rappelée d’urgence au chevet de sa sœur agonisante, Jeanne, 27 ans, retourne chez leur oncle Éric, dans cette maison qu’elle s’était juré de ne jamais revoir. Sur son lit de mort, Céline lui fait une révélation déchirante : depuis quinze ans, Youssef purge une peine de prison pour le meurtre de Julie, l’amie d’enfance de Jeanne, un crime dont il est innocent. À l’époque, Céline n’avait pas trouvé la force d’avouer qu’elle se trouvait avec Youssef au moment des faits, le privant ainsi d’un alibi crucial.

Avant de s’éteindre, Céline implore Jeanne de rétablir la vérité, de prouver l’innocence de Youssef et de retrouver le véritable responsable d’une affaire que tous croyaient depuis longtemps classée.



Casting

Avec Carolina Jurczak (Jeanne), Antoine Duléry (Eric), Agnès Soral (Danielle), Philippe Duquesne (Joseph), Mathieu Spinosi (Thomas), Thibault Authié (Martin)…

Bande-annonce

Et on termine comme toujours avec la bande-annonce de votre téléfilm.