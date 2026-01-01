« Escapade viennoise », c’est cet après-midi sur France 2 (1er janvier 2026)



Après le Concert du Nouvel An, Stéphane Bern vous donne rendez-vous cet après-midi sur France 2 pour son « Escapade viennoise ».





A découvrir dès 13h50 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV et sa fonction direct.







« Escapade viennoise » : présentation

Véritable rendez-vous incontournable pour commencer l’année, le Concert du Nouvel An se prolonge avec Stéphane Bern, qui partage sa passion pour la foisonnante et élégante ville de Vienne.

Accompagné des caméras de Guillaume Klein, il entraîne les téléspectateurs à la découverte de lieux emblématiques, à commencer par le somptueux musée d’Histoire naturelle, l’un des plus vastes d’Autriche, qui abrite près de 30 millions d’objets et dont la construction, au XIXᵉ siècle, fut voulue par l’empereur François-Joseph. Le voyage se poursuit au Kaiserliche Wagenburg, le musée des carrosses impériaux, et son impressionnante collection de véhicules de cérémonie, de peintures et de costumes fastueux.



En cette année marquant le bicentenaire de la naissance de Johann Strauss fils, l’escapade viennoise ne pouvait se faire sans marcher dans les pas du roi de la valse. Stéphane Bern visite ainsi son ancien appartement de la Praterstrasse, où sont conservés de nombreux objets personnels, avant de découvrir la toute nouvelle House of Strauss, un musée passionnant consacré à Johann Strauss II et à toute sa dynastie.

Le programme met également à l’honneur des artisans d’exception qui perpétuent des savoir-faire transmis de génération en génération. Parmi eux, Tostmann Trachten, qui fabrique depuis 1949 le célèbre dirndl, robe traditionnelle autrichienne aujourd’hui plus tendance que jamais, ou encore Jarosinski & Vaugoin, l’un des plus anciens orfèvres encore en activité au monde, fournisseur d’argenterie artisanale des empereurs, tsars et souverains depuis 1847.

Enfin, pour célébrer les 300 ans des Quatre Saisons de Vivaldi, Stéphane Bern convie le public sous l’imposante coupole de l’église Saint-Charles, l’un des joyaux du patrimoine religieux d’Europe centrale, pour une interprétation exceptionnelle du chef-d’œuvre sur instruments d’époque.