Les 12 coups de midi du 1er janvier : Cyprien démarre fort l’année, Zendaya sur l’étoile mystérieuse ?

Les 12 coups de midi du 1er janvier 2026, 104ème victoire de Cyprien – On peut dire que l’année démarre fort pour Cyprien dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Grâce à une adversaire efficace, il a réussi à faire un Coup de Maître à 30.000 euros aujourd’hui !











Les 12 coups de midi du 1er janvier, Zendaya sur l’étoile mystérieuse ?

Cyprien fait ainsi grimper sa cagnotte à l’incroyable total de 489.154 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, toujours la photo de fond en seul indice : le désert d’Oman. Cyprien a pensé au film « Dune » et a donc proposé Zendaya, mais c’est raté ! (l’actrice a déjà été dans l’étoile en 2023).

Ce décor renvoie donc effectivement au film « Dune », mais Timothée Chalamet ayant lui aussi déjà figuré sur l’étoile mystérieuse, on pense plus à « Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker », film lui aussi tourné dans le désert d’Oman. La piste mènerait donc vers Mark Hamill, Carrie Fisher, Oscar Isaac ou encore Daisy Ridley.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Johnny Hallyday, Zendaya



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 1er janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+