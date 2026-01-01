« La chocolaterie de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 1er janvier sur TF1 (histoire, interprètes)



« La chocolaterie de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 1er janvier 2026 – C’est un nouveau téléfilm de Noël qui vous attend ce jeudi après-midi sur TF1. Aujourd’hui il s’intitule « La chocolaterie de Noël ».





A suivre dès 14h05 sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« La chocolaterie de Noël » : l’histoire, le casting

Henry, jeune milliardaire à la tête de deux sociétés immobilières — dont l’une vient tout juste d’être rachetée — se rend à Vienne pour superviser la fusion des deux entreprises. Sur place, il fait la connaissance de Charlotte, une Américaine ayant repris la chocolaterie familiale. Mais la boutique de cette dernière est menacée de destruction en raison d’un vaste projet immobilier. Sans se douter qu’il s’agit d’un chantier porté par la société qu’il a récemment acquise, Henry se rapproche de Charlotte et se laisse peu à peu séduire par elle, tout en découvrant la féerie de Vienne à l’approche des fêtes.



Avec : Brittany Bristow (Charlotte), Catherine Disher (Maya), Suzanne McKenney (Morgana), Bryan Okes (Hans), Will Kemp (Henry Broadbent)

Et à 15h10 : « Charlie et la chocolaterie »

Issu d’un milieu modeste, le jeune Charlie travaille pour subvenir aux besoins de sa famille et compte soigneusement le moindre sou. Grand amateur de douceurs, il se laisse tenter par un concours lancé par l’énigmatique et impressionnant Willy Wonka, propriétaire de la chocolaterie de la ville. À la clé : une récompense exceptionnelle pour celui ou celle qui découvrira l’un des cinq tickets d’or cachés dans les tablettes de chocolat de l’usine, promettant une véritable vie de gourmandises.

Avec : Freddie Highmore (Charlie Bucket), Johnny Depp (Willy Wonka), AnnaSophia Robb (Violet Beauregarde), Julia Winter (Veruca Salt)