Star Academy du 23 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 23 janvier 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de jeudi des académiciens. Sarah part pour la journée pour retrouver ses proches et ses fans chez elle à Bussy Saint-Georges.











Surprise pour Victor et Ambre : Anouk Garnier, championne de course d’obstacles, vient leur faire un cours de coaching mental.

Sarah est dans son ancien lycée, plein de monde est venu la rencontrer. Elle chante devant les lycéens. Place ensuite aux retrouvailles avec ses proches, ils passent un moment tous ensemble au restaurant.

Au château, Mélissa est de retour pour passer la journée avec Léa, Ambre et Victor, et répéter son duo avec Léa pour la demi-finale.



Cours de sport avec Ladji, exceptionnellement accompagné de Papy. Ils mixent sport et impros !

Sarah continue de sa journée à Bussy Saint-Georges, le maire l’accueille dans une salle où une foule de fans l’attend.

Au château, Mélissa retrouve Fanny pour les répétitions du duo avec Léa. Sarah rentre et retrouve Mélissa à son tour. Et ils dînent tous ensemble avant le départ de Mélissa.

A minuit, tout le monde chante pour l’anniversaire de Victor !

Star Academy, demi-finale : qui doit aller en finale ?

Qui doit aller en finale ? Léa 51.47% Sarah 48.53%

Star Academy, le replay de la quotidienne du 23 janvier

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.