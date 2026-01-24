Star Academy estimations : Léa en tête, Sarah éliminée ? (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations demi-finale sondage – Dernières estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que c’est en ce moment que se déroule le prime de la première demi-finale et qu’à l’issue de cette soirée, on connaitra le nom de la première finaliste de l’aventure. Qui de Sarah ou Léa sera éliminée aux portes de la grande finale ?











Actuellement selon notre sondage, toujours titre purement indicatif, c’est Léa qui est toujours avec 51,24% des votes.

Sarah est derrière avec 48,76%. Autant dire que c’est très serré et il est très difficile cette semaine de dire laquelle des deux sera éliminée ! Des scores à la hauteur du niveau de cette demi-finale, avec deux jeunes artistes talentueuses.

Sarah sera-t-elle éliminée ce soir ? La réponse tout à l’heure sur TF1 !



Star Academy 2025, sondage demi-finale 1

