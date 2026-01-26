Ici Tout Commence spoiler : Valdine fait chanter Anaïs (vidéo épisode du 29 janvier)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Valdine va faire chanter Anaïs dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans le parc de l’institut, Romain retrouve Anaïs et lui lance un ultimatum : soit elle vire Billie, soit la fondation Excellence Palace porte plainte et réclame une immense somme d’argent qui coulerait l’institut !











Publicité





Anaïs a publié un communiqué d’excuses suite au comportement de Billie mais elle n’a pas encore pris sa décision concernant son renvoi. Valdine n’apprécie pas, Anaïs lui rappelle ce qu’il lui a fait subir… Mais Romain annonce que la fondation Excellence Palace compte porter plainte contre l’institut pour préjudice financier, dommages matériel et moral !

Romain remet à Anaïs le montant estimé par les avocats de la fondation. Elle est sous le choc, ils n’ont pas cet argent et ça pousserait donc l’institut vers la faillite ! Valdine assure à Anaïs que si elle vire Billie, il fera changé la fondation d’avis… Un chantage bien rodé, Anaïs est bouleversée.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : des retours, Billie s’explique, les résumés jusqu’au 13 février 2026



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1361 du 29 janvier 2026 : Anaïs au pied du mur

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.