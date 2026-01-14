« Jack Reacher » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur M6 (14 janvier 2026)



« Jack Reacher », c’est le film rediffusé ce mercredi soir sur M6. Un film réalisé par Christopher McQuarrie avec Tom Cruise dans le rôle principal.





A découvrir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo via la fonction direct du site et/ou de l’application M6+.







« Jack Reacher » : histoire, synopsis

Un homme armé, agissant seul, tue cinq personnes avant d’être confondu grâce à des empreintes laissées sur place. Arrêté, il ne cherche pas à se justifier et exige uniquement que l’on fasse appel à Jack Reacher. Ancien militaire aussi énigmatique qu’implacable, celui-ci se rend au commissariat. Bien que ses méthodes soient peu orthodoxes, Helen Rodin, l’avocate du suspect, sollicite son aide pour faire la lumière sur l’affaire. Reacher accepte, ignorant qu’il est étroitement surveillé.

Le casting

Avec Tom Cruise (Jack Reacher), Rosamund Pike (Helene Rodin), Robert Duvall (Cash), Richard Jenkins (Alex Rodin), Werner Herzog (Le Zec), et Jai Courtney (Charlie)



Jack Reacher : extrait vidéo

En attendant ce soir, voici un extrait de ce qui vous attend !