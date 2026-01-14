« Opération : Patrimoine » : votre soirée inédite ce soir sur France 3 (14 janvier 2026)



« Opération : Patrimoine, Sauvons nos fêtes traditionnelles » au programme TV du mercredi 14 janvier 2026 – Ce mercredi soir à la télé, France 3 diffuse la soirée inédite « Mission Patrimoine », présentée par Stéphane Bern.





« Opération : Patrimoine, Sauvons nos fêtes traditionnelles » : présentation

Figure emblématique de la valorisation et de la sauvegarde du patrimoine sur France Télévisions, Stéphane Bern enrichit encore son engagement en invitant les Français à partir à la découverte des trésors de leur patrimoine culturel immatériel.

Avec Opération : Patrimoine, il parcourt la France autour d’un mot d’ordre fort, porté par une ambition collective et un défi inédit : « Sauvons nos fêtes traditionnelles ». Véritables réservoirs de traditions, de savoir-faire ancestraux et de pratiques uniques, nos territoires abritent un patrimoine vivant transmis de génération en génération, qui contribue pleinement à la richesse et au rayonnement culturel du pays. À travers ce nouveau programme, Stéphane Bern pose un regard renouvelé sur la préservation de notre héritage, empruntant des chemins inattendus pour mettre en lumière et faire renaître des fêtes traditionnelles trop souvent méconnues, voire oubliées.



Une mission : faire revivre une fête menacée

Au cœur de Opération : Patrimoine, un objectif clair : ressusciter une fête en péril ou disparue. Ces rassemblements populaires perpétuent musiques, danses, coutumes et savoir-faire ancestraux dans un esprit de partage, de convivialité et de joie. Le programme s’attache à redonner concrètement vie à l’une de ces célébrations tombées dans l’oubli. De la Bretagne à l’Auvergne, du Nord à la Corse, Stéphane Bern va à la rencontre de celles et ceux qui se mobilisent pour préserver les traditions qui font la singularité de leur région.

Tous les ingrédients de la fête

Danses et chants traditionnels, musiques populaires, costumes folkloriques… Stéphane Bern s’immerge pleinement dans ces univers pour réunir chaque élément indispensable à la renaissance de ces manifestations. Une aventure vivante et festive, qui entraîne le spectateur sur des chemins insoupçonnés, à la découverte de savoir-faire rares et précieux.

Des rencontres et des surprises au rendez-vous

Son périple est jalonné de moments inattendus : apprendre à danser la bourrée, chanter en langue corse ou encore bénéficier des conseils avisés de Stromae pour révéler le talent d’un joueur de cornemuse. Stéphane Bern se prête même à une mise en scène spectaculaire, rythmée par des cascades de toit en toit, promettant frissons et émotions fortes.

Résolument moderne, Opération : Patrimoine mêle habilement séquences documentaires et scènes fictionnelles pour offrir un regard inédit sur la sauvegarde de notre patrimoine vivant. On y découvre un Stéphane Bern plus investi et engagé que jamais, prêt à relever tous les défis pour faire revivre et transmettre nos traditions.