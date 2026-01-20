« La Guerre, Donald Trump et nous » : votre documentaire inédit ce soir sur France 2 (20 janvier 2026)



« La Guerre, Donald Trump et nous » au programme TV du mardi 20 janvier 2026 – Ce mardi soir à la télé, France 2 diffuse le documentaire inédit « La Guerre, Donald Trump et nous ».





A découvrir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







« La Guerre, Donald Trump et nous » : présentation

Quatre ans après le documentaire événement Un président, l’Europe et la guerre, tourné au plus près du pouvoir aux côtés des équipes diplomatiques d’Emmanuel Macron, Éléphant, Mile Production et France Télévisions présentent le nouveau film de Guy Lagache, La guerre, Donald Trump et nous. Ce documentaire de 100 minutes plonge au cœur d’une année charnière, marquée par des menaces majeures pour l’Europe.

2025 s’impose comme l’année de l’escalade d’un conflit total, d’une violence extrême, que rien ne semble pouvoir enrayer. Militaires et civils sont pris pour cibles dans une guerre dont le bilan dépasserait désormais un million et demi de morts ou de blessés, tous camps confondus.



Mais 2025 est aussi l’année de la fracture avec l’Amérique de Donald Trump. Une Amérique imprévisible, parfois brutale, qui pourrait abandonner le vieux continent, son allié le plus fidèle depuis huit décennies, face à Vladimir Poutine.

Comment freiner le maître du Kremlin, dont la stratégie de prédation menace de déborder largement le cadre ukrainien ? Sabotages, navires fantômes, ingérences, survols de drones… La Russie mène déjà une guerre hybride contre le reste de l’Europe. Dès lors, un affrontement armé entre l’Europe et la Russie est-il devenu envisageable ?

À nouveau embarqué aux côtés des équipes du président Emmanuel Macron, Guy Lagache filme en exclusivité les coulisses d’une bataille diplomatique intense menée par la France et ses partenaires européens face à ces périls.

De Paris à Kiev, Berlin ou Londres, de Bruxelles à Washington, le réalisateur assiste aux rencontres décisives entre diplomates et aux négociations entre alliés européens, déterminés à contrer la logique guerrière de Vladimir Poutine, alors que Donald Trump semble prêt à imposer à l’Ukraine, pays agressé, les conditions de l’agresseur russe.

Ce second volet s’enrichit d’interviews inédites de responsables politiques, de dirigeants européens, de militaires français, de hauts responsables de l’OTAN et d’experts internationaux. Tous livrent, pour la première fois, leur témoignage sur ces rapports de force diplomatiques auxquels ils ont assisté ou pris part.

Du sommet du G7 aux réunions de l’OTAN, de la conférence de Munich au sommet russo-américain organisé en Alaska l’été dernier, jusqu’au dernier plan de paix américain âprement négocié par l’Ukraine, Guy Lagache nous entraîne au cœur de la naissance d’une nouvelle ère géopolitique.

Une Europe qui ne s’est jamais sentie aussi seule et aussi menacée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une Europe qui sait désormais qu’elle devra peut-être assumer seule son avenir, y compris par la force.