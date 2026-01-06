Le Grand Concours du 6 janvier 2026 : et le gagnant est…



« Le Grand Concours » qui a gagné l’émission du 6 janvier 2026 ? – Alors que ce soir Arthur présentait une nouvelle édition du « Grand Concours » sur TF1, qui a remporté la victoire de cette spéciale Pièces Jaunes ?





A l’issue d’une finale opposant Christophe Beaugrand, Bruno Guillon, et Julien Arnaud, il n’y a pas eu de gagnant !







Et pour cause, ils ont fait une égalité ! Impossible de les départager, Arthur a alors annoncé que pour la première fois dans l’histoire du Grand Concours, ils sont 3 à remporter le trophée.

Notez qu’ils ont récolté la somme de 65.500 euros pour l’Association Pièces Jaunes.



Et si vous avez manqué l’émission, sachez qu’elle est déjà dispo en replay sur TF1+.

Quant à Arthur, il vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau Grand Concours.