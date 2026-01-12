« La roue de la fortune » spéciale célébrités, nouveau numéro ce soir sur M6 (invités du 12 janvier 2026)

Par /

La roue de la fortune au programme TV du 12 janvier 2026 – Ce mercredi soir, M6 diffuse une nouvelle spéciale célébrités de « La route de la fortune » avec Eric Antoine aux commandes.


A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur M6+ pour le replay.

"La roue de la fortune" spéciale célébrités, nouveau numéro ce soir sur M6 (invités du 12 janvier 2026)
© Cecile ROGUE/M6


La roue de la fortune du 12 janvier 2026 : présentation

Éric Antoine invite des célébrités à réaliser un rêve d’enfant : faire tourner la roue la plus mythique de la télévision, le tout au profit d’une bonne cause. À chaque manche, les participants devront résoudre des énigmes pour accéder à la finale et remporter la somme la plus élevée possible au bénéfice de leur association. Comme dans l’émission quotidienne, ils devront composer avec les facéties de la Roue, éviter ses pièges redoutables — Banqueroute, Échange et autres coups du sort — et déjouer ses caprices pour espérer gagner leur partie et atteindre la finale.

Les invités

Avec Caroline Vigneaux, Roman Doduik, Issa Doumbia, Anne Roumanoff, Olivier Minne, Florian Gazan, Valérie Damidot, Laurent Maistret, Gwendal Marimoutou


