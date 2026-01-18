Les 12 coups de midi du 18 janvier : plus que 6 cases sur l’étoile mystérieuse, qui va apparaitre ?



Les 12 coups de midi du 18 janvier 2026, 120ème victoire de Cyprien – C’est une 120ème victoire qu’a signé Cyprien ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé une victoire à 2.000 euros aujourd’hui alors qu’il ne reste plus que 6 cases sur l’étoile mystérieuse.











Les 12 coups de midi du 18 janvier, plus que 6 cases sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit sa cagnotte monter au total de 541.934 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, il ne reste plus que 6 cases et un nouvel indice est apparu : un chien. Il s’ajoute aux indices précédents : le désert d’Oman en photo de fond, un avion de chasse, un erlenmeyer, un flacon de parfum, un couteau de boucher, et un âne blanc.

Ces indices de l’étoile mystérieuse pointeraient tous vers Raphaël Quenard : l’erlenmeyer ferait référence à son diplôme de l’École nationale supérieure de chimie de Paris, le couteau de boucher à son rôle dans la saison 3 de « Family Business », l’avion à son passage par l’école des Pupilles de l’air, le parfum à son film « Cash », le désert à son livre « Clamser à Tataouine », l’âne blanc au film « I Love Peru », et le chien pour le film « Chien de la casse ».

En cette semaine spéciale Pièces Jaunes qui se termine, les 12 coups de midi ont récoltés 134.000 euros.



Noms déjà proposés pour cette étoile : Johnny Hallyday, Zendaya, Harrison Ford, Johnny Depp, Robert Pattinson

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 18 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+