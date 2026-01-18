Vivement Dimanche du 18 janvier 2026 : pourquoi l’émission de Michel Drucker est déprogrammée ?



Les téléspectateurs de France 3 devront patienter encore une semaine avant de retrouver « Vivement dimanche ». Ce dimanche 18 janvier, l’émission présentée par Michel Drucker est déprogrammée pour la seconde fois consécutive, en raison de la diffusion d’un match de rugby.











La chaîne publique modifie en effet sa grille dominicale afin de proposer une rencontre sportive, prenant le pas sur le rendez-vous habituel du divertissement. Une déprogrammation exceptionnelle liée à l’actualité rugbystique, qui prive temporairement les fidèles du célèbre canapé rouge.

Mais le retour de « Vivement dimanche » est déjà programmé. Dès la semaine prochaine, France 3 diffusera un numéro inédit de l’émission, organisé en deux parties. Francis Huster sera l’invité principal de la première partie, avant que Karine Le Marchand ne prenne le relais en seconde partie pour une émission riche en échanges et en confidences.

Rendez-vous donc dimanche prochain sur France 3 pour retrouver Michel Drucker, après cette nouvelle parenthèse sportive.



