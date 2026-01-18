

Reportages découverte du 18 janvier 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Reportages découverte du 18 janvier 2026 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Gouvernantes et majordomes : entre excellence et discrétion » (inédit)

Longtemps perçu comme désuet, le métier de majordome ou de gouvernante connaît aujourd’hui un véritable renouveau. Dans les palaces et les grandes demeures, ces professionnels de l’ombre, nés au XVIIIe siècle en Angleterre, orchestrent le quotidien avec exigence et discrétion. Managers, assistants personnels et intendants, ils anticipent les moindres attentes de leurs employeurs. Pendant plus d’un an, nous avons suivi ces artisans de l’excellence, où chaque détail compte.

En Bourgogne, Isabelle est gouvernante depuis dix ans au service d’une famille de comte. Ancienne ouvrière, elle a trouvé sa vocation en prenant soin des autres et gère aujourd’hui l’intendance et les événements du château, à l’approche notamment d’un mariage très exigeant. À 20 ans, Lalie se forme à Nice pour devenir gouvernante générale dans l’hôtellerie de luxe. Animée par la quête d’excellence, elle prépare le concours des Étoiles, passage clé pour intégrer la profession. En Corse, Tinomana, 24 ans, relève un défi de taille : rouvrir un hôtel emblématique après sept ans de fermeture. En un mois, il doit constituer son équipe et préparer l’établissement, sous une pression extrême. Enfin, aux Pays-Bas, Mathieu, 23 ans, suit une formation intensive à l’école internationale des majordomes. Sans expérience préalable, il affronte un entraînement rigoureux pour décrocher son diplôme.



Immersion dans un métier rare, maître de l’art de la discrétion, qui accepte exceptionnellement de lever le voile.

Et à 14h50 : « A votre service ! » (rediffusion)

Situé à Écully, près de Lyon, l’Institut Lyfe, ex-Institut Paul-Bocuse, est l’une des écoles de cuisine et d’hôtellerie les plus prestigieuses au monde. Fondée en 1990 par Paul Bocuse, elle forme chaque année 1 200 étudiants aux métiers de la gastronomie et de l’hospitalité. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi quatre élèves aux parcours et ambitions variés.

À 19 ans, Emma rêve de devenir cheffe étoilée. Après un bac professionnel, elle poursuit sa formation en arts culinaires et a été sélectionnée pour représenter l’école au prestigieux Trophée Marcel Le Servot, jugé par 19 Meilleurs Ouvriers de France. À la clé : un stage à l’Élysée ou à Matignon.

Baptiste, 18 ans, débute sa première année après un bac général. Originaire de Charente, il a quitté sa région et engagé une formation coûteuse, financée par un prêt et des bourses. Débutant en cuisine, il doit rapidement s’adapter au rythme exigeant de l’Institut.

À 41 ans, Anthony a choisi la reconversion. Ancien professionnel de l’événementiel, il suit une formation intensive pour reprendre un hôtel-restaurant dans la Drôme avec son compagnon. Son défi : maîtriser en quelques semaines les bases du métier et réussir l’examen final.

Enfin, Emma, 21 ans, est en troisième année de la filière hôtellerie. Formée à la gestion et à l’excellence du service, elle vise une carrière dans les plus grands palaces. Prochaine étape : un stage exigeant comme gouvernante dans un palace parisien.