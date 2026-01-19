Les 12 coups de midi du 19 janvier : plus que 3 cases sur l’étoile mystérieuse, on vous dit qui va apparaitre !



Les 12 coups de midi du 19 janvier 2026, 121ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une nouvelle victoire ce lundi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Mais il ne semble pas inspiré par l’étoile mystérieuse, où il ne reste plus eu 3 cases. Vous êtes impatient de savoir qui s’y cache ? On vous dit tout !











Les 12 coups de midi du 19 janvier, plus que 3 cases sur l’étoile mystérieuse

Avec une victoire à seulement 100 euros aujourd’hui, la cagnotte personnelle de Cyprien s’élève à 541.984 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, il ne reste plus que 3 cases et on a évidemment l’intégralité des indices : le désert d’Oman en photo de fond, un avion de chasse, un erlenmeyer, un flacon de parfum, un couteau de boucher, un chien et un âne blanc.

Ces indices de l’étoile mystérieuse pointeraient tous vers Raphaël Quenard : l’erlenmeyer ferait référence à son diplôme de l’École nationale supérieure de chimie de Paris, le couteau de boucher à son rôle dans la saison 3 de « Family Business », l’avion à son passage par l’école des Pupilles de l’air, le parfum à son film « Cash », le désert à son livre « Clamser à Tataouine », l’âne blanc au film « I Love Peru », et le chien pour le film « Chien de la casse ».

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 19 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+