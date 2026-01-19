

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 19 janvier 2026, le sommaire – Ce vendredi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 19 janvier 2026 à 13h55 « Suicide du conjoint : comment vivre l’après… » (inédit)

Sur le plateau, Faustine Bollaert accueille des femmes et des hommes dont la vie a basculé après la disparition brutale de leur conjoint. Entre choc, culpabilité, incompréhension et reconstruction, ils livrent des témoignages d’une grande sincérité sur ce qu’il reste après un tel drame. Comment continuer à avancer quand la personne que l’on aimait a choisi de partir ? Comment faire face au regard des autres, au silence, aux questions sans réponses, tout en devant parfois protéger ses enfants et se reconstruire soi-même ?

À travers ces récits poignants, Ça commence aujourd’hui ouvre un espace de parole essentiel, mêlant émotion, écoute et humanité, pour mieux comprendre l’après et rappeler que, même dans l’indicible, la parole peut aider à survivre.



Publicité





Et à 15h : « Sa soeur a été victime d’un tueur en série » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille sur son plateau deux femmes profondément marquées par le drame, mais animées par une force et une détermination remarquables. Elles livrent un témoignage poignant sur leurs parcours de vie, bouleversés à jamais par l’assassinat de leur fille et de leur sœur.

Leurs histoires sont liées par l’extrême violence de deux tueurs en série tristement célèbres. Amélie a perdu sa petite sœur Elsa, tandis que Françoise a vu sa fille Julie lui être arrachée. Les responsables de ces crimes portent les noms de Guy Georges et Pierre Bodein, surnommés respectivement le « tueur de l’Est parisien » et « Pierrot le Fou ».

Figures parmi les plus redoutées du crime français des cinquante dernières années, ces deux hommes ont semé la terreur pendant de longues années. Leurs actes ont laissé des blessures indélébiles, non seulement dans la mémoire collective, mais surtout dans la vie de celles qui en portent encore les stigmates aujourd’hui.

Face à ces tragédies, une question essentielle demeure : que faut-il changer dans notre système judiciaire pour empêcher que de tels drames ne se reproduisent ?

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.