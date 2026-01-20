Les 12 coups de midi du 20 janvier : Cyprien frôle l’élimination, qui est apparu sur l’étoile mystérieuse ? Réponse et explications des indices



Les 12 coups de midi du 20 janvier 2026, 122ème victoire de Cyprien – On peut dire que Cyprien s’est fait peur ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a bien failli se faire éliminer sur le Coup Fatal, ça s’est joué à seulement 5 secondes avec son adversaire ! Cyprien a finalement signé une nouvelle victoire à 3000 euros et n’a donc pas pu tenter sa chance face à l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée.











Les 12 coups de midi du 20 janvier, l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée

Cyprien fait monter sa cagnotte à 543.484 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, c’est bien Raphaël Quenard qui est apparu !

Explications des indices : l’erlenmeyer ferait référence à son diplôme de l’École nationale supérieure de chimie de Paris, le couteau de boucher à son rôle dans la saison 3 de « Family Business », l’avion à son passage par l’école des Pupilles de l’air, le parfum à son film « Cash », le désert à son livre « Clamser à Tataouine », l’âne blanc au film « I Love Peru », et le chien pour le film « Chien de la casse ».

Noms déjà proposés pour cette étoile : Johnny Hallyday, Zendaya, Harrison Ford, Johnny Depp, Robert Pattinson



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 20 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+