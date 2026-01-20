Ça commence aujourd’hui du 20 janvier 2026 : le sommaire avec Marlène Schaff et Moïse Santamaria



Publicité





Ça commence aujourd’hui du 20 janvier 2026, le sommaire – Ce mardi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 20 janvier 2026 à 13h55 « Célébrités : cette blessure d’enfance qui les a menés sur le devant de la scène » (inédit)

Derrière les projecteurs se cache souvent une blessure ancienne. Dans cette émission, trois personnalités racontent comment une enfance marquée par la violence, le rejet ou le chaos a forgé leur parcours artistique. Toutes ont trouvé dans le divertissement un refuge, puis une vocation : un moyen de transformer la douleur en force créative. Cette capacité d’adaptation, acquise trop tôt, est devenue leur moteur pour ressentir, inventer et s’imposer sur scène avec une intensité née de l’ombre.

Marlène Schaff, chanteuse, comédienne et prof de la Star Academy, évoque des années de harcèlement scolaire et des critiques persistantes sur son apparence, qui l’ont longtemps réduite au silence. Les arts, puis le théâtre, lui ont offert un refuge et une identité. Aujourd’hui, elle affirme ses limites et s’appuie sur son alter ego drag, Petra, comme une armure protectrice, symbole de ses blessures transformées en force.



Publicité





Fabien Lecoeuvre, auteur et spécialiste de la chanson française, a grandi dans un foyer miné par une violence extrême et les tentatives de suicide de ses parents. Pour survivre, il s’est réfugié dans la télévision et la musique, devenues des échappatoires vitales. La chanson l’a sauvé, structuré, et l’a conduit à consacrer sa vie à cet univers.

Moïse Santamaria, comédien dans la série « Un si grand soleil », raconte une jeunesse instable marquée par la précarité, la rue et la paternité précoce. Mis à la porte à 18 ans, il a appris à transformer l’adversité en récit pour protéger son fils. Le théâtre, découvert tardivement, s’est imposé comme une évidence. Pour lui, la résilience n’est pas un miracle, mais un choix conscient.

Et à 15h : « Filles de célébrités : elles marchent dans les pas de leurs parents » (rediffusion)

Faustine Bollaert consacre l’émission à la transmission entre parents et enfants, en réunissant des célébrités venues avec leurs filles, engagées à leur tour dans le même univers artistique.

Daniela Lumbroso est accompagnée de sa fille Carla, créatrice de contenu sur TikTok. Ensemble, elles évoquent l’influence du métier de Daniela sur l’enfance de Carla et les rencontres marquantes vécues sur les plateaux.

Frédéric Van Den Driessche et sa fille Esther, tous deux comédiens et actuellement à l’affiche d’Un si grand soleil, reviennent sur la transmission de leur passion et la complicité qui les unit, malgré la volonté initiale du père de protéger sa fille.

Hélène Zidi et sa fille Lola partagent un héritage artistique fort : elles ont incarné le même rôle, Camille Claudel. Issues d’une lignée de comédiens, elles se retrouveront cet été sur scène dans Anatomie d’une actrice.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.