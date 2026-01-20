Star Academy auditions du 20 janvier : Ambre et Victor s’affrontent, le résumé complet



Publicité





Star Academy, les auditions du 20 janvier 2025 – C’est ce matin qu’avaient lieu des évaluations un peu particulières au château de la Star Academy 2025. Cette semaine, les quatre élèves encore en course sont demi-finalistes et il n’y a donc pas de nominations en jeu.





Aujourd’hui, Ambre et Victor passaient « une grande audition » au théâtre devant Michaël Goldman, Sofia, Jonathan, Papy et Marlène.







Publicité





Ambre ouvre le bal

Ambre passe la première. Elle est restée en chaussons et a choisi le titre « Applause » de Lady Gaga. Elle explique que ça fait longtemps qu’elle avait envie de chanter ce titre et elle veut en profiter pour rendre hommage au public. Elle explique qu’elle souhaite mettre en avant le public, pendant l’intro elle aimerait être dans la foule avec des danseurs disséminé dans le public. Au début ils devraient rester immobiles. Elle veut ensuite passer derrière les profs, en mode balade dans tout le studio. Elle se voit ensuite faire une chorégraphie. Côté décors, elle imagine des étincelles, des pétales, un piano. Elle s’imagine avec des tresses et une couronne de fleurs. Elle chante ensuite, les profs ont l’air ravis. Michaël assure avoir pris « un TGV dans la tronche ».

Victor passe ensuite. Il a choisi « Havana » de Camila Cabello qu’il aimerait faire façon burlesque, façon Christina Aguilera. Il serait au début sur un cylindre avec une danse de chaque côté, aussi sur un cylindre. Il imagine ensuite une chorégraphie. Côté décors, il imagine une ambiance bar, cabaret, rouge et noir. Il veut être habillé en corset avec un pantalon à strass. Victor chante ensuite, tout le monde a l’air apprécier. Jonathan interroge Victor sur la chorégraphie, Victor explique que n’ayant pas eu de tableau chanté / dansé, il veut quelque chose d’élaboré.



Publicité





NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : on est sur deux propositions différentes mais bien élaborées. Difficile de dire à qui les profs vont donner le tableau sur le prime. On a légèrement préféré ce que Victor propose et il n’a jamais eu ni tableau chanté / dansé ni carte blanche, ça serait donc logique que ce soit lui. Verdict demain sur la quotidienne !

A LIRE AUSSI : Star Academy : les artistes invités de la demi-finale du 24 janvier dévoilés !

Sondage demi-finale 1

Qui doit aller en finale ? Léa 52.22% Sarah 47.78%

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h30 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.