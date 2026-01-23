

Ça commence aujourd’hui du 23 janvier 2026, le sommaire – Ce vendredi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 23 janvier 2026 à 13h55 « Infirmière, médecin, sage-femme : ils se sont retrouvés à la place de leurs patients » (inédit)

Aujourd’hui, « Ça commence aujourd’hui » propose un numéro inédit particulièrement fort en émotions. Le thème : « Infirmière, médecin, sage-femme : ils se sont retrouvés à la place de leurs patients ». Habitués à soigner, écouter et accompagner la souffrance des autres, ces professionnels de santé ont vu leur vie basculer le jour où ils sont devenus, à leur tour, des patients. Maladie grave, accident, hospitalisation longue… Ils racontent comment cette épreuve a bouleversé leur regard sur leur métier, leur rapport aux soins et à l’humanité. Des témoignages rares, poignants et profondément humains, à découvrir aujourd’hui sur le plateau de Faustine Bollaert.

Et à 15h : « Maladie de peau : elles ont réussi à accepter leur différence ! » (rediffusion)

Sur le plateau de Ça commence aujourd’hui, Faustine Bollaert reçoit des invitées qui ont appris à s’accepter malgré une maladie de peau. Inès et sa sœur Sarah, toutes deux atteintes de chéloïdes, une maladie héréditaire provoquant une sur-cicatrisation, racontent leur parcours marqué par le harcèlement scolaire et l’errance médicale, avant de devenir aujourd’hui des jeunes femmes épanouies. Alice, née avec un nævus géant, évoque le rôle essentiel de ses parents dans l’acceptation de sa différence et son désir de témoigner pour faire évoluer les regards. Enfin, Chloé revient sur l’apparition d’une hyperpigmentation puis d’un vitiligo après un choc émotionnel et une rupture brutale, et explique comment elle a réussi à retrouver confiance en elle et un équilibre apaisé avec son image.



Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.