Les 12 coups de midi du 24 janvier : Cyprien continue, 1er indice sur la nouvelle étoile mystérieuse

Les 12 coups de midi du 24 janvier 2026, 126ème victoire de Cyprien – Après avoir décroché une 6ème étoile mystérieuse hier, Cyprien a signé une victoire à 200 euros ce samedi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il s’est retrouvé face à la nouvelle étoile mystérieuse.











Les 12 coups de midi du 24 janvier, une nouvelle étoile mystérieuse

La cagnotte personnelle de Cyprien monte ainsi au total de 590.878 euros de gains et cadeaux ! Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, on distingue des projecteurs et ça pourrait être une salle de concert. A suivre dans les prochains jours !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 24 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+