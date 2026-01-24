Tout le monde veut prendre sa place : Vincent franchit un gros cap (24 janvier 2026)



Publicité





Après s’être fait peur la veille, Vincent a franchi un gros cap ce samedi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». En effet, il a franchi la barre des 150.000 euros de gains !











Publicité





Vincent totalise désormais 150.400 euros de gains en 127 victoires. Et Vincent se rapproche à grands pas de Christophe au classement des Champions, il pourrait le dépasser dans 4 jours !

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

2 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

3 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

4 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

5 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

6 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

7 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

8 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

9 – Vincent, 127 victoires, 150.400 euros (depuis septembre 2025)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)

Tout le monde veut prendre sa place du 24 janvier, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce samedi 24 janvier 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv



Publicité



