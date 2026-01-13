13h15 le samedi du 24 janvier 2026 : au sommaire aujourd’hui



Publicité





13h15 le samedi du 24 janvier 2026 : le sommaire aujourd’hui – Laurent Delahousse vous donne rendez-vous cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi ». Aujourd’hui, il a pour thème « Marseille, le combat pour l’école ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





13h15 le samedi du 24 janvier 2026 : Marseille, le combat pour l’école

L’assassinat de Mehdi Kessaci a bouleversé Marseille. Pourtant, sur le terrain, Jane Bouvier ne relâche rien. Fondatrice de l’association L’École au présent, elle parcourt chaque jour les quartiers les plus précaires de la ville pour offrir une scolarité aux enfants laissés pour compte.

Le 13 novembre 2025, Mehdi Kessaci, frère du militant antidrogue Amine Kessaci, était tué à Marseille à seulement 20 ans. Un drame vécu comme un électrochoc par le monde associatif local, confronté à une montée en puissance du narcotrafic qui complique toujours davantage ses actions.



Publicité





Pendant plusieurs semaines, 13h15 le samedi a suivi Jane Bouvier. À la tête de L’École au présent, elle se bat pour scolariser les enfants les plus pauvres de Marseille. Bidonvilles, squats, quartiers délaissés où les pouvoirs publics peinent à intervenir : là où beaucoup n’osent pas aller, elle est connue et attendue.

Retrouvez aussi « 13h15 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV.