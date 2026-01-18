Star Academy : le programme des évaluations de la semaine 14



Publicité





Star Academy 2025, évaluations semaine 14 – Premier dimanche à 4 au château de la Star Academy après l’élimination de Bastiaan hier soir.





Et cet soir, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est venu pour annoncer aux élèves le programme des évaluations, qui auront lieu lundi matin.







Publicité





Star Academy, la semaine de la première demi-finale

Cette semaine et alors que le prime aura lieu samedi soir, c’est la semaine de la demi-finale de Sarah et Léa. Et elles auront quand même des évaluations, lundi matin !

Pour ces évaluations spéciales : un double enjeu. Il y aura un coup de coeur à l’issue de ces évaluations, qui aura le choix d’une chanson pour une battle sur le prime.



Publicité





Second enjeu : une évaluation qui seront faites devant 3 artistes : Louane pour le chant, Paul Mirabel pour le théâtre, et Mehdi Kerkouche pour la danse. Pour le chant, c’est une chanson sur une liste choisie par Louane, pour le théâtre une impro et pour la danse, une musique choisie par Mehdi sur laquelle faire une chorégraphie ou une impro.

A l’issue de ces évaluations, ils désigneront leur coup de coeur, qui remportera ces évaluations.

Pour Ambre et Victor, ce sera repos mais mardi matin, ils passeront une audition devant les profs au théâtre. Il s’agit d’une carte blanche : ils doivent présenter un titre qu’ils veulent faire sur le prime. Les profs désigneront quelle carte blanche ils veulent voir sur le prime.

Michaël a aussi annoncé à Sarah et Léa qu’elles vont pouvoir retrouver leurs familles cette semaine. Léa sera en Suisse mardi, Sarah sera à Marne-la-Vallée jeudi.

SONDAGE Star Academy, la demi-finale 1

Qui doit aller en finale ? Léa Sarah Résultats Vote

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.