20h30 le samedi du 10 janvier 2026 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse.





« 20h30 le samedi » du 10 janvier 2026 : Le mythe du « tombeur »

20h30 le samedi s’attaque à un mythe : celui du « séducteur invétéré ». À l’écran comme en musique, cette figure longtemps considérée comme indétrônable et intemporelle semble aujourd’hui vaciller. Du don Juan originel à James Bond, en passant par Julio Iglesias et ses célèbres ballades romantiques, l’art de la séduction a pris bien des formes. De Hugh Grant à Pedro Pascal, chaque époque a façonné ses propres icônes.

Mais comment faire tomber les tombeurs ? Pour les déconstruire, Aldo Maccione, alias Aldo la classe, a ouvert la voie en misant sur l’autodérision, devenant une figure emblématique du contre-pied humoristique. Plus tard, OSS 117 s’est lui aussi engouffré dans cette brèche, utilisant l’humour pour bousculer les codes du séducteur tout-puissant.



