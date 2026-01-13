N’oubliez pas les paroles du 13 janvier 2026 : élimination de Stéphane, qui est la nouvelle maestro ?

N’oubliez pas les paroles du 13 janvier 2026, élimination de Stéphane – Coup de théâtre ce mardi soir dans « N’oubliez pas les paroles ». Stéphane a été éliminé, il est reparti avec 76.000 euros de gains en 11 victoires.


N’oubliez pas les paroles du mardi 13 janvier 2026, Stéphane éliminé

Dans le détail ce mardi soir, Stéphane a remporté 1.000 euros sur la première émission et il a été éliminé sur la seconde. C’est Charlotte qui est devenue maestro mais sans gains pour sa première victoire. Elle sera de retour mercredi soir dans « N’oubliez pas les paroles ».

N’oubliez pas les paroles du 13 janvier replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

