Un Si Grand Soleil du 14 janvier : Becker et Janet, la rupture ? (résumé épisode 1836 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 14 janvier 2026, spoiler résumé de l’épisode 1836 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 14 janvier 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Dans la voiture, Soan demande à Charlotte à quoi elle pense : elle sourit. Elle ne lui dit rien, Soan la trouve très secrète. Elle lui explique qu’elle grandit et lui parle de ses bons résultats scolaires. Soan reconnait ses efforts.

Clément est toujours chez Alain, il profite de Juliette qui lui a repassé sa chemise. Alain lui conseille de crever l’abcès avec Janet mais Clément s’emporte au sujet d’Alix Dardel. Alain lui dit qu’il devrait se calmer… Clément décide de proposer un week-end à la montagne, Alain n’est pas certain que ce soit une bonne idée car elle est contre le chalet.



Publicité





Alex et Ulysse continuent de vider la galerie. José débarque, elle lui dit qu’elle n’a plus une tune. Il annonce vouloir lui proposer de s’associer ! Il a récupéré tout le stock d’un antiquaire et il n’a pas le temps de s’en occuper. Alix dit qu’elle va y réfléchir. Il va lui envoyer des photos.

Alex rejoint Becker, il a interrogé le bijoutier à l’hôpital. Il n’a pas pu identifier les braqueurs, qui avaient un casque. Il s’est réveillé quand Clémence est arrivée. Alex remarque qu’il est de mauvaise humeur, il pense que c’est l’affaire Dardel qui le tend. Clément l’envoie balader. Becker tente d’appeler Janet, elle ne décroche pas.

Au lycée, Eve fait le point avant le voyage scolaire. Charlotte a la mauvaise surprise d’être avec Noura et non pas avec Salomé. Salomé propose de demander de changer.

Alix regarde les photos de José, Ulysse pense qu’elle ne devrait pas s’associer avec cette escroc. Alix est tentée, elle avoue que ça lui fait envie. Ulysse lui parle des risques. Alix s’imagine déjà antiquaire.

Noura se plaint auprès de Pablo et Achille de la répartition des chambres. Noura insulte Charlotte, Achille s’emporte et prend sa défense. Il finit par partir.

Janet finit par prendre l’appel de Clément, elle est glaciale. Il propose un resto ce soir pour remettre tout à plat. Elle dit ne pas être dispo, elle dine avec Alix et refuse d’annuler. Elle lui conseille de passer récupérer des affaires…

Charlotte parle à Salomé du fait qu’ils se sont filmés avec Sacha. Salomé est choquée, elle n’aurait jamais osé. Sacha l’appelle et lui propose de venir chez lui ce soir. Elle lui dit que ses parents ne vont certainement pas l’autoriser, il insiste en disant qu’il la laissera repartit tôt… Charlotte finit par le rejoindre. Sacha lui offre un cadeau : un bracelet.

Alain cuisine quand Elisabeth rentre. Elle demande si Becker est là, Alain dit que non. Elisabeth s’en réjouit, elle pense qu’il a du se réconcilier avec Janet. Mais ça sonne à la porte c’est Clément ! Il a ramené du chinois.

Alix appelle José, elle refuse l’association mais aimerait lui acheter son stock. Elle lui propose de le payer dans 2 mois, sinon ils s’associeront. Janet la rejoint et remarque qu’elle a l’air d’avoir fait une bonne affaire.

Sacha retient Charlotte alors qu’elle dit devoir y aller. Il insiste pour qu’elle reste, Charlotte insiste pour partir mais il la retient et refuse de la lâcher ! Il la tient fermement alors qu’elle dit non ! Quand elle dit qu’elle n’a pas envie, il lui dit de la fermer, il la tient fermement et la viole !

Alix parle à Janet de son projet pour devenir antiquaire. Elle a besoin d’un nouveau local mais ce n’est pas gagné. Janet a un ami agent immobilier, elle va lui en parler.

Charlotte qui l’appartement de Sacha, encore sous le choc. Il fait comme si de rien était… Dans le tram, Charlotte est mal.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Charlotte face à Manu, Janet perd tout, les résumés jusqu’au 30 janvier 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.