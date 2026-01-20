N’oubliez pas les paroles du 20 janvier 2026 : Elodie passe un cap, a-t-elle enfin fait décoller ses gains ?



N’oubliez pas les paroles du 20 janvier 2026, 11 victoires pour Elodie – Elodie a passé le cap des 10 victoires ce soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Mais ça reste très faible du côté des gains !











Dans le détail ce mardi soir, la maestro n’a rien gagné sur la première émission et elle a ensuite remporté 1000 euros sur la seconde. Elle ne totalise que 24.000 euros de gains en 11 victoires. Et pour sa 10ème victoire, elle a remporté un séjour au ski.

N’oubliez pas les paroles du 20 janvier replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.