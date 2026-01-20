Un Si Grand Soleil du 21 janvier : Aude trouve une preuve contre Manu ! (résumé épisode 1841 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 21 janvier 2026, spoiler résumé de l’épisode 1841 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 21 janvier 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Marie-Sophie raccroche avec la juge. Elle explique à Soan que Charlotte doit passer une expertise psychologique le lendemain matin, ça fait partie de la procédure. Soan ne pourra pas être là, Marie-Sophie assure qu’elle va l’accompagner. La capitaine Aude Ruiz débarque, Soan lui dit que Charlotte prend sa douche et ne va pas tarder.

Janet parle à Clément de l’inauguration de la boutique d’Alix, il refuse catégoriquement d’y aller. Janet lui dit qu’il va le regretter… Elle lui demande de reconnaitre qu’Alix est forte. En tant que propriétaire, Clément espère surtout qu’il n’y aura pas de problème.



Publicité





Aude interroge Charlotte, qui doit lui expliquer exactement ce qui s’est passé quand Manu est arrivé. Elle doit se souvenir des moindres détails… Charlotte raconte encore ses mensonges, la même version qu’avec le procureur. Quand Aude lui demande si elle a crié, elle est déstabilisée et dit ne pas savoir. Aude lui demande de lui montrer comment elle s’est débattue avant de chercher un quelquonque indice… Sous le coussin du canapé, elle découvre le bouton de la veste de Manu, que Charlotte a arraché pour le piéger.

Alix appelle Claudine, qui a oublié son inauguration. Elle insiste pour qu’elle soit là.

Au lycée, Achille et Noura demande à Salomé des nouvelles de Charlotte. Elle dit qu’elle est encore sous le choc de son agression, Achille demande si elle va porter plainte. Salomé dit que c’est déjà fait. Noura et Achille sont choqués que ce soit le mec d’Eve Prodi qui l’ait agressée.

Manu retrouve Levars, sur conseil de Laetitia. Il lui demande de lui raconter comment ça se passait avec Charlotte quand il allait chez les Guerin. Il assure que tout allait bien, ils avaient sympathisé. Levars pense qu’il faut trouver pourquoi Charlotte ment. Il se demande si elle n’est pas tombée amoureuse de lui et a voulu se venger. Levars pense qu’ils ne vont pas avoir de mal à mettre sa parole en doute, elle a déjà menti à la police dans le passé. Il lui demande de noter chaque fois où il a vu Charlotte et ce qui s’est passé ce jour là.

A l’inauguration, Alix accueille les visiteurs et dit qu’Ulysse est son « expert ». Il ne comprend pas, ils n’ont jamais convenu de ça… Elle insiste pour qu’il l’aide. Emma vient, elle lui dit que Lucas ne va pas tarder. Pendant ce temps là, Alain appelle Elisabeth pour qu’ils aillent à l’inauguration ensemble, pour faire plaisir à Janet. Mais ça n’intéresse pas Elisabeth, elle refuse d’y aller. Il insiste et elle finit par venir. Et Elisabeth a un coup de coeur pour un vase, un table basse et un tapis ! Alain n’en revient pas, elle dépense 1600 euros !

Alex vient parler à Aude, il lui assure que Manu est incapable de faire un truc pareil. Il lui demande de ne pas enquêter à charge, elle assure être un bon flic et impartiale.

En fin de soirée, Alix explique à Ulysse avoir fait un chiffre d’affaire à plus de 6000 euros. Elle remercie Ulysse pour son aide, il lui propose d’être son employé. Elle trinque avec lui.

Sacha est sur sa moto, son téléphone sonne. Il rappelle Charlotte, elle lui dit que la police a trouvé le bouton de la veste du capitaine Léoni. Il est ravi et dit que tout se passe comme prévu grâce à elle. Elle veut venir le voir, il refuse. Elle pleure mais il dit qu’on ne doit pas les voir ensemble. Charlotte dit que c’est trop dur pour elle, il lui manque… Il jure qu’ils seront ensemble pour de bon après tout ça.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Manu découvre la vérité sur Sacha, les résumés jusqu’au 6 février 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.